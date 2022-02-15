Тренування відбуватимуться по всій території області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

На Харківщині з 15 лютого та до початку березня проходитимуть контрдиверсійні навчання.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Харківській області у Facebook.

"З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу. Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", - сказано у повідомленні.

У спецслужбі запевнили, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Також СБУ закликала громадян бути пильними та повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

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