Масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.

На Львівщині 12-14 травня відбудуться антитерористичні навчання.

Про це повідомляється на сторінці Управління СБ України у Львівській області.

«У період з 12 по 14 травня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних», - йдеться у повідомленні.

Антитерористичні навчання на Львівщині: як вони пройдуть

У цьому зв’язку у СБУ зауважують, що під час навчань на окремих територіях запровадять обмежувальні заходи, можлива перевірка документів громадян та огляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини, наголосили у спецслужбі.

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Автор: Світлана Закелова