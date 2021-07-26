Затриманий вимагав гроші за незаконне переміщення товарів через державний кордон.

На Харківщині затримано прикордонника, який одержав понад 12 тис. доларів хабара за незаконне переміщення товарів через кордон з РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, начальник одного з підрозділів Харківського прикордонного загону з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення через державний кордон України з Російською Федерацією товарів народного споживання.

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"При цьому сума "оплати" за один куб товару становила 1,5 тис. дол. Встановлено, що військовослужбовець отримав від громадянина неправомірну вигоду на загальну суму 12,7 тис. дол.", - йдеться в повідомленні.

Прикордонника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в одержанні хабара та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська