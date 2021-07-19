При цьому, підозру в нападі збираються оголосити тільки двом СБУшникам, третій співробітник проходить лише як свідок.

У момент нападу СБУшників на українських прикордонників у прикордонному районі Сумської області перебували п'ятеро співробітників місцевого відділу Служби безпеки.

Співробітники СБУ на українсько-російському кордоні нібито обмивали нове звання одного з них, пише "Обозреватель" із посиланням на джерела.

"Вони приїхали нібито обмити звання одного з них. Ну, за їхніми словами. Це начальник міжрайонного відділу СБУ, його заступник і ще троє підлеглих. Двоє були у відключці, сильно випили, а безпосередньо напали на наряд (побили і роззброїли прикордонників) троє. Однак затримані тільки двоє з них - заступник начальника і один із рядових співробітників Служби. А ось начальник міжрайонного відділу (МРВ) раптово виявився ні при чому і тепер нібито "не брав участі" у нападі", - говорить джерело "Обозревателя".

Як пише видання, до прикордонників, які перебували в службовому Renault Duster, підійшли троє співробітників СБУ і спровокували конфлікт - витягли прикордонників з машини, побили й відібрали в них два автомати АКС-74, боєприпаси і розвантаження. Після цього зникли імовірно на своєму Toyota RAV4.

Читайте такожДБР затримало двох СБУшників, які побили прикордонників й викинули в полі відібрану зброю

При цьому, підозру в нападі збираються оголосити тільки двом СБУшникам, третій співробітник проходить лише як свідок

Як пише "Обозреватель", цим "свідком" і є той начальник МРВ, який разом зі своїми підлеглими напав на прикордонників. На думку джерела видання в одній з силових структур, "вже все порішали й призначили двох крайніх".

"Повністю зам'яти подію було нереально, але одного з тих, хто напав, служба вирішила вивести з-під удару. Він дуже непростий, зі зв'язками. Після навчання в Академії кілька років служив у Луганській області, потім у Києві. Потім - в Одесі й ось переведення на Сумщину. За останні роки його матеріальне становище помітно покращилося", - стверджує джерело "Обозревателя".

За словами співрозмовників "Обозревателя", місце, де стався скандальний інцидент, дуже "смачне" для контрабандистів. "Що насправді робили п'ятеро співробітників СБУ на кордоні та чи дійсно це пов'язано зі звичайною п'янкою – стверджувати важко", - пише видання.

Напад на прикордонників: що відомо

У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.

Згодом стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки України. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій