В СБУ звернулися до харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах.

В Харківській області працюють над посиленням заходів безпеки через агресію Російської Федерації щодо України.

Про це сьогодні під час наради в обладміністрації розказав начальник обласного управління СБУ Роман Дудін, передає Суспільне. Харків.

"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру) працює злагоджено. Фактично кожного дня з’являються нові бригади. Якщо ще минулої наради у нас було лише три бригади, то сьогодні їх сім. Не залишили без уваги присутність тут третього полку спеціального призначення, який проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську й інших містах. Дуже сильно посилилася складова протиповітряної оборони", - сказав Дудін.

"На сьогодні фактично повністю сформоване військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів, комплекс всіх заходів, які військові мають зробити. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки. На сьогодні сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових", — розказав начальник обласного управління СБУ.

За словами представника Нацполіції В'ячеслава Давиденка, працівники, які були у відпустках, повернуті на роботу, збільшена кількість нарядів у районах та патрулювання.

"Посилили охорону об'єктів енергозабезпечення. Наряди поліції наближені до об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Силами поліції організовано охорону культових споруд, приміщень консульств та інших представництв іноземних держав з метою запобігання провокаціям", — розказав Давиденко.

В СБУ звернулися до харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах: "В разі необхідності, ця потреба може виникнути за хвилину, будемо посилювати, переміщувати, поглиблювати".

Нагадаємо, 5 лютого у Харкові відбувся великий Марш Єдності, у якому взяли участь близько 5 тисяч людей. Згодом у місті провели вишкіл з основ цивільної оборони в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!".

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