Громадяни, які записалися раніше, будуть прийняті у звичайному порядку.

У Харкові генконсульство РФ зупинило приймання громадян нібито через епідемічну ситуацію.

Про це повідомили на сайті установи.

"Повідомляємо, що запис на приймання з консульських питань до генерального консульства за електронною системою тимчасово припинено у зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою та оптимізацією штату генерального консульства, обумовленої аналогічними діями низки західних країн", - йдеться в повідомленні.

Громадяни, які вже записані, будуть прийняті у звичайному порядку, згідно з наявним у них записом та чинним розкладом.

Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.

Раніше стало відомо, що на початку січня діти й дружини російських дипломатів в Україні почали залишати нашу країну. Також повідомлялося, що в майбутньому від'їзд співробітників посольства і консульств повинен продовжитися.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 лютого у Москві заявив, що, напевно, буде радити неосновному персоналу посольства РФ в Києві на певний час повернутися у Росію.

"Цю заяву потрібно розглядати у контексті поширюваного Росією наративу про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії, якусь наступальну операцію. Тому вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться у "небезпеці", і вони потребують захисту. Все це зараз така гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "Хто винен?", - коментував ці події міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

21 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. За словами Зеленського, він вже отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ.

Також стало відомо, що МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України у РФ.

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