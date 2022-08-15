Лікування хлопця буде потребувати великих коштів, яких в родини наразі немає.

На Херсонщині на міні підірвався автомобіль, в результаті загинула вчителька, її син дістав травми та опіки.

Про це повідомила у Facebook Чулаківська сільська територіальна громада з посиланням на голову Олександра Мусієнка.

"Сьогодні сталася страшна біда в селі Геройське, на міні підірвався автомобіль і загинула вчителька початкових класів Геройського ліцею Шевченко Ольга Миколаївна. Її син, Шевченко Тарас Вікторович, отримав значні травми та опіки тіла", - зазначив він.

Мусієнко висловив співчуття від усієї громади доньці загиблої та додав, що лікування її брата буде потребувати великих коштів, яких в родини наразі немає. Закликав громаду допомогти сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 65-річна жінка підірвалася у лісі на ворожій міні. Медики не змогли її врятувати. В поліції закликали громадян не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати на спецлінію "102".

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