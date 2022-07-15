Другий чоловік з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.

На Сумщині сьогодні, 15 липня, між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.

Про це повідомив у Facebook начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - сказано в повідомленні.

Живицький зазначив, що на даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Він повідомив, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.

"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь-яких причин", - зазначив Живицький.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині під час купання в морі внаслідок вибуху загинув чоловік, йому відірвало голову.

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