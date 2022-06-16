Мораторій діятиме до кінця війни в України.

У Хмельницькій області запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Таке рішення прийняла обласна рада, повідомляють у прес-службі.

За це рішення проголосували 56 депутатів з 58 зареєстрованих у сесійній залі.

Мораторій діятиме до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією територій України.

Рада рекомендувала Хмельницькій обласній військовій адміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельницької області. В її склад мають увійти представники правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області.

Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук розповів МТРК "Місто", що заборона поширюється на музику, книги, фільми та інший контент російською. Їх не можна використовувати в громадському транспорті, у парках, скверах, а також на дитячих і спортивних майданчиках.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою.

А в Івано-Франківську чоловік напав на музиканта, який співав на вулиці російською.

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