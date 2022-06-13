Тепер чоловікові доведеться разом 119 гривень заплатити мінімум 17 тисяч гривень штрафу за спробу дати хабар.

Житель Хмельницької області намагався дати хабар у 2 тисячі гривень, щоб не платити штраф у розмірі 17-119 гривень. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до чотирьох років.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Зазначається, що 10 червня на 35-річного чоловіка склали протокол за торгівлю продуктами без документів у місці, яке не було визначено для торгівлі. Йому загрожував штраф у розмірі від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 17 до 119 гривень.

Разом того, щоб заплатити штраф, чоловік вирішив "домовитися" з начальником поліції. Він намагався дати 2 тисячі гривень хабаря, але правоохоронець викликав слідчо-оперативну групу.

Стосовно горе-торговця відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або ж до чотирьох років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільший в історії України хабар, який намагалися підкупити керівництво Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перерахували на потреби обороноздатності.

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