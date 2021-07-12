Навчання триватимуть з 12 по 24 липня на полігоні "Широкий лан".

На Миколаївщині розпочалися українсько-британські військові навчання «Козацька Булава-2021».

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що навчання проходитимуть на базі 235-го широколанівського міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів з 12 по 24 липня.

Серед країн-учасниць навчань – Україна, Великобританія, Канада, США, Королівство Швеція.

У відомстві додали, що у навчаннях братимуть участь близько 2 тис. військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країни.

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Автор: Світлана Макринська