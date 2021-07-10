Парашутиста виявили у відкритому морі - на відстані понад півтора кілометри на південь від Зміїного.

В ході навчань «Сі Бриз-2 021» українські прикордонники врятували парашутиста, якого під час десантування віднесло далеко в Чорне моря від острова Зміїний (Одеська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час закриття міжнародних навчань командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа подякував Морській охороні ГСПУ за співпрацю і взаємодію під час навчань.

Крім того, за оперативно проведену пошуково-рятувальну операцію екіпаж катера Морської охорони ДПСУ удостоєний спеціальних нагород.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Морської охорони, під час навчань, в ході фази так званої «вільної гри» сталася нештатна ситуація.

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В рамках повітряного компоненту навчань, під час відпрацювання одного з епізодів - парашутного десантування з вертольота на острів Зміїний - сталася нештатна ситуація. Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на значну відстань від острова, і він був змушений спуститися посеред моря.

Як уточнили у відомстві, в фазі «вільна гра» учасники навчань отримують вступні раптово, без попереднього узгодження - не маючи часу на підготовку, екіпажі кораблів і катерів повинні реагувати негайно і ефективно.

«Реагування було миттєвим ... Отримавши інформацію про початок пошуково-рятувальної операції зниклого парашутиста, всі сили морського і повітряного компоненту, які перебували поблизу, були спрямовані в район пошуку, також підключені пост технічного спостереження і спостережна вахта маяка острова», - зазначили у прес-службі.

Ситуацію ускладнила погода – йшла злива, пориви північного вітру перевищували 10 м/с, шторм досягав 4 балів. Проте, катер «Гриф» Ізмаїльського загону Морської охорони виявив парашутиста у відкритому морі - на відстані понад півтора кілометри на південь від Зміїного.

На той час боєць більше двох годин тримався на воді за допомогою спеціальних засобів порятунку, якими він був споряджений перед десантуванням. Військовослужбовець почував себе задовільно.

Українські прикордонники підняли парашутиста на борт, напоїли теплим чаєм і доставили в пункт базування, де передали медикам.

Як уточнили в прес-службі, врятований парашутист - український військовослужбовець.

Командувач ВМС Неїжпапа передав Морській охороні цінний подарунок. Також два цінних подарунка передадуть екіпажу катера, що врятував військового.

Військові навчанні "Сі Бриз-2021"

Согодні в Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання «Сі Бриз». У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також в навчаннях брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Лариса Козова