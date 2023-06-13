Населенню категоричне заборонено відвідувати пляжі, а тим більше - купатися.

В Чорному морі, на Одещині, виявлено небезпечний збудник – сальмонелу, який потрапив в акваторію через підрив Каховської ГЕС.

Як повідомив на брифінгу у медіа-центрі Україна-Одеса директор департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Павло Буланович, про це свідчать результати дослідження морської води.

"По мікробіології є застереження. Сьогодні виявлено три проби, які містять сальмонелу, збудники кишкові інфекції (ротавіруси - УНІАН). Проби були взяті в Одесі – у районі пляжу "Ланжерон" та на 16-ї станції Великого Фонтану, також – на Одещині – в місті Чорноморськ", - сказав Буланович.

Він акцентував, що такі показники характерні для пляжів Одеси, хіба що, наприкінці серпня.

За словами посадовця, наразі в морі багато бруду сміття, трупів загиблих тварин. Зокрема, тільки за останні два дні виявлено три трупи оленів та косуль - в Одесі (у Маячному провулку) та ще у двох населених пунктах Одещини - недалеко від обласного центру.

Він підкреслив, що населенню категоричне заборонено відвідувати узбережжя Чорного моря та, а тим більше - купатися. Крім того, неможна вживати морепродукти (мідії, рапани), зокрема, придбані на стихійних ринках.

"Це наражає на небезпеку – може розпочатися ланцюгова реакція (інфікування – УНІАН), з якою буде дуже важко впоратися", - підкреслив Буланович.

За словами головного державного ветеринарного інспектора Одеської області Анжели Ткаченко, фахівці вживають відповідні заходи щодо недопущення до обігу певних продуктів. Зокрема, наприкінці минулого тижня понад 200 кг риби не допущено до продажу. Мова про солону, копчену та в’ялену рибу, яка не мала відповідних документів. Посадовиця зазначила, що вживання такої неякісної продукції приведе до тяжкого захворювання – ботулізму.

Як додала Ткаченко, зараз готуються комплексні перевірки ринків регіону, щодо недопущення торгівлі відповідною свіжою рибою.

Як підкреслив Буланович, за даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у відібраних пробах морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено.

Підрив ГЕС завдав незворотніх збитків екології України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило масштабний штучний повінь. У зоні затоплення - десятки населених пунктів, полів, лугів, заповідних земель. По течії у Чорне море потрапила безліч бруду, сміття, мастила, загиблих тварин тощо. Екології завдано збитків на мільярди гривень.

На думку українських екологів, екоцид росіян призведе до цвітіння Чорного моря, і, як наслідок, глобального отруєння вод акваторії. Також відзначається, що цей акт екоциду припав на "шлюбний сезон" - це може призвести до незворотних наслідків, аж до зникнення сотні тисяч живих організмів (серед них 71 вид тварин і 32 види рослин вважаються "червонокнижними").

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