Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі, а велика кількість морських та прісноводних риб - загинути, кажуть фахівці.

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило попередню оцінку наслідків знищення окупантами Каховської ГЕС.

Як повідомляє міністерство, за попередніми оцінками, через теракт на ГЕС на Херсонщині затопить орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі та в декілька разів більше - на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. "Детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення", - уточнили у відомстві.

Крім того, через російський теракт буде зупинено водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

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За даними міністерства, у 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур на близько 1,5 млрд доларів. Цьогоріч на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.

"Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі", - вважають у Мінагрополітики.

Водночас, без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

У міністерстві також наголошують, що негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Зокрема, вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Крім того, щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Також передбачають загибель винесеною з потоком води фауни водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, адже при зниженні "повеневої" вони опиняться на суходолі.

"Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути", - пояснили у міністерстві.

Відтак, через знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.

Наголошується, що негативні наслідки спустошення водних біоресурсів можна буде спостерігати протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.

У міністерстві уточнили, що наразі усі дані наведені лише за попередніми оцінками, а остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.

Підрив дамби на Каховській ГЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вибух на дамбі Каховської ГЕС, який стався вночі 6 червня, фактично знищив її.

Через підрив дамби можуть бути затоплені близько 80 населених пунктів, більшість з яких перебуває на тимчасово окупованих територіях. Триває евакуація з підконтрольних Україні територій.

В Україні назвали знищення станції екологічною катастрофою та терактом. За даними української влади, спричинені катастрофою наслідки можна буде побачити приблизно через тиждень - коли знизиться рівень води.

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