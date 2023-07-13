Вартість курортної землі, яку у Затоці привласнили спільники, 15 млн гривень.

На Одещині екс-депутат разом зі спільниками привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, наразі повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи у шахрайському заволодінні земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, екс-депутат Затоківської селищної ради тривалий час очолював постійну депутатську комісію з земельних питань. Разом з трьома спільниками він привласнив 15 ділянок у курортному селищі Затока. Зокрема, чоловік залучив до оборудки інженера-землевпорядника та ще двох своїх знайомих.

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"Екс-депутат виготовляв підроблені рішення сесій селищної ради, згідно яких нібито надавався дозвіл на виготовлення землевпорядної документації, та рішення Кароліно-Бугазької сільради про передачу ділянок у власність", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що інші підозрювані підшукували землевпорядні-організації та відповідних держреєстраторів, які розробляли певну документацію та на підставних осіб реєстрували право власності на землю. У якості так званих тимчасових "власників" спільники підшукували людей, які за мізерну винагороду надавали свої документи, на які оформлювали дорогі ділянки. В подальшому, щоб приховати походження землі, її кілька разів перепродавали.

"Спільники це робили, щоб створити враження про добросовісність подальшого набуття прав на неї. Після завершення війни вони планували реалізувати частину ділянок за ринковими цінами добросовісним покупцям, а частину – "вилучили" у громади на замовлення одного з представників місцевого готельного бізнесу", - розповіли у прес-службі.

Загальна ринкова вартість ділянок складає майже 15 млн гривень. За даними прокуратури, наразі на них накладено арешт із забороною користування та вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Зараз екс-депутат - організатор "схеми" - затриманий та перебуває під вартою. У прокуратурі наголошують, що цей колишній депутат раніше вже двічі притягувався до відповідальності за земельні оборудки, а двоє його спільників – за злочини проти власності.

Також зараз правоохоронці перевіряють причетність до зазначеної "схеми" депутатів Кароліно-Бугазької сільради Білгород-Дністровського району Одеської області та інших службових осіб.

Як уточнили у прес-службі обласного УСБУ, всі 15 ділянок - на узбережжі Чорного моря. "Оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області", - підкреслюють у спецслужбі.

Під час обшуків у фігурантів виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади.

За даними регіонального главку Національної поліції, екс-депутат, який створив організував привласнення прибережних ділянок, вже двічі був засуджений за вчинення незаконних земельних оборудок.

Він керував діями учасників групи та виготовляв підроблені рішення сесій Затоківської селищної ради, які датував 2015-2017 роками. При цьому документи "тимчасових власників" - громадян, на яких спочатку оформлювалася власність, підшукали лише у 2021-2022 роках. Також рішення Кароліно-Бугазької сільської ради датували 2022 роком.

За даними поліції, насправді таких рішень депутати на засіданнях сесій не приймали.

Удари по Затоці під час війни

Як повідомляв УНІАН, курортне селище Затока в Одеській області після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово зазнавало ворожих ударів.

Зокрема, ще на початку березня 2022 року, в цьому районі російські окупанти скинули касетну бомбу. Також по селищу завдавали ракетних ударів.

Наразі бази відпочинку та інші споруди, які розташовані на першій лінії, зруйновані. Йдеться про десятки споруд.

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