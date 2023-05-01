Схему привласнення майна він організував разом з дружиною. Також пара заволоділа ділянками сільгосппризначення загальною площею 271 га.

На Одещині депутат облради та його дружина підозрюються у привласнені бази відпочинку "Укрпошти", яка розташована в курортній Затоці.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, затримано депутата обласної ради, який організував "сімейний бізнес" на незаконному захопленні курортної нерухомості та сільгоспземель.

За даними слідства, депутат розробив схему збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки, що прямо або опосередковано були власністю держави та територіальних громад.

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До свого "бізнес-плану" чиновник залучив свою дружину та підбирав співучасників із кола близьких та довірених осіб. Так, спільники підшукували об’єкти нерухомості у вигляді баз відпочинку в курортних районах області та "вільні" земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зокрема, у межах громад Роздільнянського району.

"Потім, на підставі сфальсифікованої документації, зловмисники реєстрували право власності за підконтрольними особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", - повідомили у прес-службі.

У такий спосіб протягом 2019-2023 років зловмисники заволоділи 78 земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 271 га та базою відпочинку "Укрпошти", яка розташована на березі моря в Затоці. Таким чином, державі та громаді завдано збитків майже на 24 млн грн.

Наразі депутату обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 24 млн 588 тисяч грн. Його дружині - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 8 млн грн. Інші співучасники злочину наразі також перебувають під вартою.

Як уточнили у прокуратурі, депутату Одеської обласної ради VII та VIII скликань та його дружині-співорганізатору повідомлено про підозру за фактами фальсифікації документів та шахрайства (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як уточнили в СБУ в Одеській області, зловмисники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб.

За даними поліції, оборудку організувала 41-річна жителька Одеси, яка тривалий час працювала у галузі права на одному з підприємств. Земельна ділянка, на якої розташована база відпочинку, на момент скоєння злочину перебувала в комунальній власності Кароліно-Бугазької територіальної громади.

Як уточнили УНІАН, у правоохоронних органах йдеться про депутата Одеської обласної ради від "Європейської солідарності" Миколу Дерев'янка та його дружину. База відпочинку називається "Зв’язківець".

Скандали в Одесі - на корупції упіймали очільника військкомату

Нагадаємо, що напередодні одеситів шокував ще один гучний скандал, пов'язаний з незаконним збагаченням очільника військкомату. Його відсторонили від обов’язків до з'ясування обставин справи.

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