Підприємець фіктивно влаштовував чоловіків водіями та вносив відповідні дані до системи "Шлях".

На Одещині затримали підприємця-перевізника, який переправив за кордон 18 ухилянтів під виглядом водіїв міжнародних автобусних рейсів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ Ігор Перегняк, ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон через систему "Шлях".

За його даними, в ході перевірки оперативної інформації встановлено організатора каналу – директора транспортного підприємства, який за грошову винагороду вносив фіктивні відомості до інформаційної системи "Шлях". Зокрема, видавав чоловіків призовного віку за інших водіїв автобуса. Таким чином "клієнти" підприємця безперешкодно виїжджали з України, а після перетину державного кордону через пункти пропуску "Рені" та "Орлівка" назад вже не поверталися.

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Прикордонники спільно з поліцією здійснили обшуки в Ізмаїлі – в домоволодінні фігуранта, офісному приміщені підприємства, в місцях стоянки транспортних засобів, в трьох пасажирських автобусах та двох легкових автомобілях. В результаті виявлено та вилучено велику кількість грошей та предмети, що підтверджують скоєння злочину.

За попередніми даними, таким чином за кордон виїхали 18 ухилянтів.

Зараз вилучено три пасажирські автобуси та два легкових автомобілі, які використовувалися для перевезення "резервних водіїв".

За даними регіонального главку Національної поліції, підозрюваного, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, затримали 19 жовтня в Ізмаїлі. Встановлено, що він допомагав ухилянтам виїхати до Румунії та Молдови через різні пункти пропуску.

"Підприємець фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази", - розповіли у поліції.

Таким чином 18 "водіїв" віком від 23-х до 57-ми років виїхали за кордон упродовж червня 2022 року – травня 2023 року.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури уточнили, що фігурант – житель Ізмаїла. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон України та несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України).

Військовозобов’язаних, яких підприємець оформлював на свою фірму як водіїв рейсових автобусів, він залучав до перевезення туристів за кордон.

"Як наслідок, вони могли безперешкодно потрапити до країн ЄС через пункти пропуску на Ізмаїльщині. За такою схемою всі 18 осіб, без отримання відповідної категорії для керування транспортним засобом або взагалі без водійського посвідчення, незаконно перетнули кордон України", - додали у прес-службі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Підприємцю загрожує до дев'яти років тюрми.

Викриття інших схем ухилення від мобілізації

У Білгород-Дністровському районі Одеської області ліквідовано схему ухилення від мобілізації. Зокрема, на оборудці викрито керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи. За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

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