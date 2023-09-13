Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад два десятки фальшивих меддовідок.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області ліквідовано масштабну схему ухилення від мобілізації, підозри оголошено також ухилянтам, які скористалися "схемою".

Як повідомляє прес-центр СБУ, у результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи. "Зокрема, за гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів". Як зазначається, протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад два десятки таких фальшивих меддовідок.

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За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб. Вартість "послуг" становила від $7 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виконання замовлення.

"Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон", - уточнили в СБУ.

Наразі голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб").

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру п’яти чоловікам, які хотіли скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Їм підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу ("ухилення від призову на військову службу").

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".

В Офісі Генерального прокурора України уточнили, що йдеться про голову військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та секретарів цієї комісії.

За даними прокуратури, потенційні ухилянти передавали свої анкетні дані і фотокартки поки невстановленим особам, які забезпечували взяття на військовий облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП без присутності чоловіків. Також зловмисники організовували направлення клієнтів на проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я.

"У подальшому голова військово-лікарської комісії разом з секретарями складали та видавали на ім’я ухилянтів довідки, в які вносили фіктивні відомості про проведення медичного огляду та встановлення діагнозу. На підставі такого діагнозу їх визнавали непридатними до військової служби", - розповіли у прокуратурі.

ВЛК і ухилянти

Раніше у Києві, Одесі та Харківській області затримали 4 військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон. Зокрема, за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість "послуг" становила до $10 тис. з однієї особи.

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