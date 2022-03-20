Зокрема, йдеться про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів", - зауважила Верещук.

За її словами, у Донецькій області коридор буде з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

"Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00", - зазначила вона.

У Бердянську, додала міністр, продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків, 132а, та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Також організовано перевезення до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться до Мангуша.

У Київській області - коридор з села Бобрик до Броварів.

"Місце зборів - Будинок культури на вулиці Шевченка, 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів", - розповіла Верещук.

Також ідеться про маршрут з села Тарасівка до Броварів. Місце зборів - на вул. Дев'яте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

"З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів - вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин", - зазначила урядовець.

Також, за її словами, з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.

"В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів - продуктів та медикаментів", - пояснила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 березня близько 190 тис. людей були евакуйовані за допомогою гуманітарних коридорів.

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