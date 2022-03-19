Росіяни намагаються зробити так, аби гуманітарна катастрофа в українських містах змусила українців співпрацювати з окупантами.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські окупанти свідомо блокують постачання гуманітарних вантажів до українських міст.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

Він зауважив, що загалом за час роботи гуманітарних коридорів врятовано було понад 180 тисяч громадян України.

"Окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточення міст. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на аргумент для українців - співпрацювати з окупантами", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це - воєнний злочин і росіяни відповідатимуть за це.

"Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений. І отримає примусовий квиток в один кінець - у Гаагу, в місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єра Ірини Верещук, 18 березня з дев'яти гуманітарних коридорів спрацювало сім.

Зокрема, у Харківській області через порушення окупантами режиму тиші була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до Балаклеї та Ізюму.

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