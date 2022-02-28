Станом на 28 лютого 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, перераховано вже більш як 1 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
Зазначається, що частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).
"Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу)", - зазначили в прес-службі.
Допомогти Збройним силам України можна просто, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Національного банку.
Перерахувати кошти онлайн за допомогою платіжної картки можна за посиланням.
Також, як і раніше, можна переказати кошти через банківський рахунок за реквізитами.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів для українських військових після того, як влада ввела в Україні воєнний стан у відповідь на збройну агресію Росії та загрозу незалежності і територіальній цілісності України.