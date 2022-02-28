Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України.

Станом на 28 лютого 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, перераховано вже більш як 1 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Зазначається, що частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).

"Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу)", - зазначили в прес-службі.

Допомогти Збройним силам України можна просто, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Національного банку.

Перерахувати кошти онлайн за допомогою платіжної картки можна за посиланням.

Також, як і раніше, можна переказати кошти через банківський рахунок за реквізитами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів для українських військових після того, як влада ввела в Україні воєнний стан у відповідь на збройну агресію Росії та загрозу незалежності і територіальній цілісності України.