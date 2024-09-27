У перспективі $300 млрд, заблокованих на рахунках Центробанку по всьому світу, можуть підлягати конфіскації.

Українська сторона зібрала доказову базу, яка свідчить, що Центральний банк РФ сприяв підготовці війни проти України та продовжує її забезпечувати.

Зокрема, СБУ з'ясувала, що голова банку Ельвіра Набіулліна знала про плани Путіна напасти на Україну, і ухвалювала рішення Центробанку, які забезпечили повномасштабне вторгнення.

"Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку для підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, матеріали розслідування свідчать, що гроші на рахунках Центробанку, відкритих в інших країнах, є одним із інструментів ведення війни. Йдеться про майже $300 млрд, які завдяки міжнародним партнерам України, були заблоковані.

"Ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством", - зауважили у СБУ.

Так, наразі в межах відповідного кримінального провадження Набіулліна отримала нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу ("планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"). Досудове розслідування триває.

Справа проти Набіулліної в Україні

У 2023 році правоохоронці повідомили Набіулліній про підозру через впровадження "рубльової зони" на окупованій території України. Саме вона дала вказівку про відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базі захоплених відділень українських банків. Також вона допомагала місцевим окупаційним адміністраціям блокувати обіг гривні.

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