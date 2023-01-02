Російська топ-чиновниця займалася впровадженням рублевої зони на українських територіях.

Правоохоронці повідомили про підозру голові Центрального Банку Росії Ельвірі Набіулліній через впровадження "рубльової зони" в окупованих районах України. Про це розповіли в Службі безпеки України.

"СБУ зібрала докази участі Голови Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Саме вона організувала введення так званої "рубльової зони" в тимчасово захоплених районах півдня і сходу України", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що саме Набіулліна дала вказівку про відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базі захоплених відділень українських фінансових установ.

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Також вона допомагала місцевим окупаційним адміністраціям РФ блокувати обіг гривні.

"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій та готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти", – кажуть в СБУ.

Отримані таким чином рубльові надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

Голову Центробанку Росії підозрюють за ч.3 ст. 110 КК України – умисні дії представника влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконної зміни кордонів України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Санкція статті–аж до довічного ув'язнення.

В СБУ зазначили, що зараз вирішується питання про оголошення фігурантки в міжнародний розшук.

Рубльова зона на окупованих територіях

На всіх захоплених територіях України російські окупанти робили спроби ввести рубльову зону і витіснити гривню з обігу. Якщо в Криму це вдалося зробити повністю, а в ОРДЛО майже повністю, то на інших територіях – лише частково.

Так, про плани впровадження рубля як платіжного засобу на свіжо захоплених територіях стало відомо ще в березні. Наприкінці квітня-початку травня цей процес стартував.

Однак навіть наприкінці жовтня на тоді ще окупованих територіях Херсона та правобережжя Херсонської області колаборантам доводилося погрожувати населенню депортаціями за відмову користуватися рублями.

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