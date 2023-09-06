Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, з 1 жовтня мають стати на облік.

Наразі парламент не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік. Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, про це сказав народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. Він зазначив, що з 1 жовтня такі жінки мають з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і пройти всі необхідні процедури.

Веніславський пояснив, у випадку, коли стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

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Веніславський зазначив, що Кабмін підготував постанову, а Міноборони - наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року.

"Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку", - додав він.

Веніславський додав, що представниці тих мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, у разі добровільної згоди також можуть стати на військовий облік. За його словами, зокрема, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

Веніславський наголосив, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат. "Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані", - зазначив він.

Веніславський стверджує, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Військовий облік для жінок - деталі

Відповідно до наказу Міністерства оборони України є сім основних професій і 14 спеціальностей, які зобов’язують cтати на військовий облік.

Серед них: хімія, хімічні технології та інженерія, біологія; телекомунікації та радіотехніка; інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро-та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологія; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Також в переліку є спеціальності: науки про Землю, географію, фізику та астрономію; харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва; забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза; стоматологія, медицина, медсестринство, фармація; технологія медичної діагностики та лікування.

Крім того в переліку спеціаольностей: біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна; облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування; видавництво та поліграфія; психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.