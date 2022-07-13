У Міноборони України визначили сім основних професій та 14 спеціальностей.

Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.

Про це йдеться в наказі № 35 Міноборони.

З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки, які мають такі спеціальності:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро-та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Науки про Землю, географію, фізику та астрономію

Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва

Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія

Психологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення.

Отримання цих спеціальностей і професій є підставою для постановки на військовий облік жінки.

При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.

Варто зазначити, на військовий облік в обов'язковому порядку, імовірно, ставлять тільки за спеціальностями і професіями з основного списку, але не виключено, що підхід може змінитися.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні розробили порядок надання дозволи на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

З 1 жовтня в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: