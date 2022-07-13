Жінки яких професій і спеціальностей повинні будуть стати на військовий облік / фото УНІАН, Микола Лазаренко

Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.

Про це йдеться в наказі № 35 Міноборони.

З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки, які мають такі спеціальності:

  • Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
  • Телекомунікації та радіотехніка
  • Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро-та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  • Науки про Землю, географію, фізику та астрономію
  • Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва
  • Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості
  • Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза
  • Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування
  • Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
  • Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна
  • Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
  • Видавництво та поліграфія
  • Психологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення.

Отримання цих спеціальностей і професій є підставою для постановки на військовий облік жінки.

При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.

Варто зазначити, на військовий облік в обов'язковому порядку, імовірно, ставлять тільки за спеціальностями і професіями з основного списку, але не виключено, що підхід може змінитися.

Як раніше повідомляв УНІАН,  в Україні розробили порядок надання дозволи на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

З 1 жовтня в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

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