Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.
Про це йдеться в наказі № 35 Міноборони.
З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки, які мають такі спеціальності:
- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
- Телекомунікації та радіотехніка
- Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро-та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
- Науки про Землю, географію, фізику та астрономію
- Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва
- Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості
- Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
- Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна
- Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
- Видавництво та поліграфія
- Психологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення.
Отримання цих спеціальностей і професій є підставою для постановки на військовий облік жінки.
При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.
Варто зазначити, на військовий облік в обов'язковому порядку, імовірно, ставлять тільки за спеціальностями і професіями з основного списку, але не виключено, що підхід може змінитися.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні розробили порядок надання дозволи на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.
З 1 жовтня в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.