Нардепу призначили заставу у розмірі 3 млн 28 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому, якого підозрюють у "відкаті" на 3,4 млн гривень, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що підозрюваний повинен не пізніше як за 5 днів внести заставу у розмірі 3 млн 28 тисяч гривень та надати документ що це підтверджує слідчому прокурору.

Сторона обвинувачення просила про запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень та носіння електронного браслета.

Відео дня

Натомість Задорожній заявляв, що суму застави у 5 млн він внести не зможе за той час, що буде відведено судом. Для цього йому необхідно продати своє майно і він не встигне цього зробити.

"Окремо стосовно суми застави. Хочу зазначити, що можу внести заставу лише кошти, які вказані в декларації, інших коштів у мене нема, можливість залучення коштів зі сторони, враховуючи мою посаду можу викликати негативні наслідки", — зазначив нардеп під час засідання.

Справа Задорожнього: що відомо

Напередодні САП повідомила про підозру народному депутату від партії "Слуга Народу" Миколі Задорожньому у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Повідомлялося, що нардеп вимагав 3,4 млн грн від суми, виділеної на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Частина цієї суми призначались особисто народному обранцю, інша частина - для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

Вас також можуть зацікавити новини: