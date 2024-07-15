Народного депутата України викрили у вимаганні неправомірної вигоди за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.
Згідно з повідомленням у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, народному обранцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
"У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % - для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.", - пише САП.
Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та встановлюються причетні до вчинення злочину люди. Прізвище нардепа не оприлюднюється, однак САП поширив фото, зроблене під час проведення слідчих дій.
З тексту заяви партії "Слуга народу" випливає, що мова йде про народного депутата Миколу Задорожнього. Сьогодні його виключили з цієї партії.
"15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу", на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України", - зазначено у повідомленні в Telegram-каналі партії.
Корупційні скандали
Як повідомляв УНІАН, раніше іншого нардепа звинуватили у спробі підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.
Згодом стало відомо, що мова йде про члена "Слуги народу" Андрія Одарченка, який є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради.