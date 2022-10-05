Правоохоронці встановлюють місцеперебування парламентарія, вже проведено понад 20 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Народному депутату України від забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя" Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. При цьому прізвище нардепа не називається, але з розміщеного фото, де заблюрене обличчя, видно, що це Кузьмін.

"Виконувачем обов’язків генерального прокурора підписано повідомлення про підозру народному депутату України у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, народний депутат напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі, мережі Інтернет та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

"З березня 2021 по березень 2022 років підозрюваний озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначили в ОГУ.

Правоохоронці встановлюють місцеперебування народного депутата, вже проведено понад 20 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Заборона ОПЗЖ

Як повідомляв УНІАН, 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Серед заборонених партій, зокрема, "ОПЗЖ".

У серпні народний депутат Ренат Кузьмін, який входив до фракції "ОПЗЖ", попросив виключити його зі складу парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики через "узурпацію влади" в Україні.

При цьому він не написав заяву про складення депутатських повноважень.

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