Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій в Україні.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

"Президент України підписав закон про заборону проросійських політичних партій", - зазначила вона.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон про заборону в Україні проросійських партій: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (№7172-1). За ухвалення відповідного рішення проголосували 330 народних депутатів.

Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їхні програмні цілі або дії спрямовані на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії та/або Білорусі проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини української території.

Також до переліку таких заборон вноситься глорифікація, виправдовування дій та/або бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Росії, незаконних збройних формувань, банд, найманців, створених та/або підпорядкованих, керованих, фінансованих Росією, а також представників окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди" тощо.

Серед іншого, забороняється співпраця політичної партії, спрямована проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України з політичними партіями, громадськими організаціями держави-агресора або держави-окупанта та внесені до Переліку політичних партій та громадських організацій - нерезидентів України, які створюють загрозу національній безпеці України, затвердженого наказом СБУ та оприлюдненого на її офіційному веб-сайті.

У разі заборони судом політичної партії майно, кошти та інші її активи, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень переходять у власність держави.

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