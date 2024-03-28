Також названо головні демографічні виклики та загрози для розвитку України.

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, вже до 1 січня 2041 року населення України в кордонах 1991 року може скоротитися до 28,9 млн осіб. До 1 січня 2051-го року ця кількість може знизитися до 25,2 млн.

Про це повідомляє Мінсоцполітики. Для запобігання стрімкому зниженню чисельності населення в Україні відомстві пропонують ухвалити Стратегію. Нею передбачається забезпечення гідного рівня та якості життя кожному українцю, створення умов для повернення громадян України з-за кордону, відтворення населення.

Зокрема, у Стратегії визначено кілька ключових цілей:

Відео дня

створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім’ї;

зниження рівня передчасної смертності;

забезпечення міграційного приросту населення;

забезпечення оптимального розміщення населення на території України;

адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття;

подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей для якісного життя в Україні.

Перевагою цього "сценарію змін", яким і пропонується ухвалення вищезгаданої Стратегії, у Мінсоцполітики називають мінімізацію наслідків війни та пом’якшення демографічної кризи, що виразиться у значно кращих параметрах демографічної динаміки. Наголошується, що за цим варіантом чисельність населення становитиме на 01 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 01 січня 2051-го – 31,6 млн осіб.

Водночас головними демографічними викликами та загрозами для розвитку України називають швидке скорочення чисельності населення, низький рівень народжуваності, погіршення стану здоровʼя населення, зростання чисельності осіб з інвалідністю, високий рівень передчасної смертності, масову вимушену іміграція населення, демографічне старіння, незаконне вивезення громадян з України та масштабне вимушене переміщення населення.

Скорочення населення України: прогнози

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що після завершення війни населення України може скоротитися максимум на 3-4 млн, але це найпесимістичніший прогноз. За її словами, ключовим чинником впливу на демографічну ситуацію, безумовно, є міграція.

Водночас заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун каже, що на Україну чекає демографічна криза. Він наголосив, що на початок 2037 року, за прогнозами фахівців, населення України становитиме приблизно 30,5 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: