Примітно, що історичний максимум було зафіксовано у 1993 році – йшлося про 52,2 млн населення.

Скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік, достеменно не знає ніхто, оскільки це складно порахувати. Орієнтовно йдеться про трохи більше 34 мільйонів людей.

Таку заяву зробив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун. В інтервʼю "Українському радіо" він наголосив, що зараз нормальний статистичний облік зруйновано.

"Від Держстату ми інформації не отримуємо, оскільки вони кажуть, що вона не надійна і неповна. Тому ми користуємося даними щодо міграції від Прикордонної служби та Міністерства юстиції, яке реєструє дані народження й смерті в країні. Але вони реєструють тільки на підконтрольній території. Тому забезпечити максимальну точність неможливо. Приблизно на кінець цього року населення України складає трохи більше 34 мільйонів, якщо оцінювати в кордонах 1991 року. Якщо брати лише підконтрольну територію, то там буде 28-29 мільйонів", – пояснив фахівець.

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За словами демографа, станом на кінець 1991 року населення України оцінювалося в 52 млн людей. Водночас історичний максимум був зафіксований у 1993 році – йдеться про 52,2 млн населення.

"2014 року частина територій була окупована і на початок 2022 року в кордонах 1991 року чисельність населення складала 42 мільйони. Тобто, за 30 років чисельність населення скоротилася на 10 мільйонів", – констатував Гладун.

Демографічна ситуація в Україні: інші новини

Кожен додатковий місяць війни означає демографічні втрати для України. І йдеться не про загиблих, а про мільйони тих, хто вже не повернеться з-за кордону, каже директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. За її словами, усе більше українських біженців звикають до життя за кордоном і не хочуть повертатися.

Раніше в уряді зробили прогноз, що до 2040 року населення України скоротиться до 25 млн. Провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова заявила, що цей сценарій песимістичний, але не найгірший:

"Я завжди кажу, що 25 млн - це доволі песимістичний, але не найпесимістичніший сценарій. Тобто потрібно бути готовими й до того, що у нас буде значно менше, ніж 25 млн", – сказала вона.

Тим часом російські загарбники продовжують змінювати демографічну картину на окупованих територіях. За час окупації Кримського півострова Москва "замістила" понад 35% його жителів.

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