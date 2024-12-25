Етнічна структура населення півострова суттєво змінилася за час окупації.

Від початку окупації українського Криму російські загарбники замінили понад 35% жителів півострова. Про це заявила виконувачка обов’язків Постійного представника президента України в Автономній республіці АР Крим Ольга Куришко в інтерв'ю Тиждень.ua.

Вона послалася на результати соцдослідження КМІС щодо когнітивної деокупації Криму, яке проводилося на замовлення Представництва. Згідно з отриманими даними, етнічна структура населення півострова суттєво змінилася за цей час.

За словами Куришко, окупанти організували масштабне переселення жителів РФ на півострів. При цьому після 2022 року вони реалізували примусове переміщення мешканців нещодавно окупованих територій України.

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"Кількість новоприбулих оцінюється приблизно в мільйон. І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені покинути домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризацію, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона осіб це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% жителів", — обурилась посадовиця.

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Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук пояснив, чому Кримський міст досі не знищено. За його словами, ця споруда допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю та російську ППО, які знаходяться на півострові.

На початку цього місяця морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Військовий експерт Михайло Жирохов припустив, що в Україні можуть готувати "сюрпризи" для ураження незаконного Керченського мосту, який сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським Краєм РФ.

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