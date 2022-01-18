Смертність зростає, а ось народжуваність - падає.

Населення України скоротилося. За січень-листопад 2021 року українців стало менше на 380,2 тис. осіб. Станом на 1 грудня 2021 року в країні проживали 41,208 млн осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Кількість померлих за вказаний період досягла 650 тис. осіб, хоча в січні-листопаді 2020 року цей показник був нижче – 549,2 тис. осіб.

При цьому народилося 250,9 тис. дітей, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих припадає 39 народжених.

Також у січні-листопаді в Україну прибули 439,9 тис. осіб – на 40 тис. більше, ніж за 11 місяців 2020 року.

Країну при цьому покинули 421 тис. осіб – на 29 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Читайте такожПонад 40% українців цьогоріч часто відчували стрес - опитуванняДані по чисельності населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні знизився рівень безробіття. Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення віком 15-70 років – 56,9%.

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