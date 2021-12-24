Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення віком 15-70 років – 56,9%.

Рівень безробіття в Україні серед робочої сили віком 15 років і старше у ІІІ кварталі 2021 року становив 9,1%, знизившись з 9,3% у ІІ кварталі.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що рівень безробіття в Україні серед робочої сили віком 15-70 років склав 9,2%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,6 млн осіб.

Читайте такожЗМІ розповіли, як шахраї заробляють на охочих виїхати на заробітки за кордон українцяхЩо стосується зайнятості, то за результатами обстеження робочої сили в ІІІ кварталі кількість зайнятого населення віком 15 років і старше склала 16,1 млн осіб, у віці 15-70 років - 16 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення віком 15-70 років – 56,9%.

У Держстаті зазначають, що спостереження охоплює усі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, з січня наступного року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу.

Також Кабмін удосконалив механізми надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та виплати грошової компенсації вартості такої допомоги.

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