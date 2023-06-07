Людей перевозять на всюдиходах, поділилися рятувальники.

У Херсонській області для допомоги цивільним залучили всюдиходи українського виробництва - "Богуни".

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram та опублікувала відео. "Це сучасна ефективна високопрохідна техніка, яка безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці. Наразі спецтранспорт використовується для евакуації мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всюдихід обладнаний бензопилою, лебідкою, має шанцевий інструмент, медобладнання, засоби зв’язку та сучасну навігацію.

На відео видно, як всюдихід проходить високу воду і перевозить на безпечну територію людей і собаку.

Наслідки підриву Каховської ГЕС - сьогодні це варто знати

6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода затоплює населені пункти Херсонщини, розмиті дороги, мости. Зараз проводяться роботи з евакуації людей і тварин у безпечні місця.

Вдень 7 червня в державній компанії "Укргідроенерго" повідомили, що на правобережжі Херсонської області 1 852 будинки було затоплено. Вдалося евакуювати понад 1 450 осіб.

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