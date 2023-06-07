Руйнування водозливної греблі продовжується, зазначила компанія "Укргідроенерго".

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись і за добу впав на 2,5 метри, на правобережжі Херсонської області затоплено 1 852 будинки.

Про це повідомляє державна компанія "Укргідроенерго". Зазначається, що рівень водосховища в районі Нікополя на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За даними компанії, за добу рівень води у Каховському водосховищі впав майже на 2,5 м.

Крім того, продовжується руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

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"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме", - йдеться у повідомленні.

Евакуйовано 1 457 людей, із мікрорайону Корабел - 1 286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

"Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС", - попередила прес-служба компанії.

Підрив Каховської дамби - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали одну із найбільших гідротехнічних споруд у Європі - дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Це призвело до масштабного неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища.

Підрив дамби загрожує Україні екологічної катастрофою та дефіцитом питної води у частині південних областей, в тому числі тимчасово окупованому Криму, оскільки саме з Каховського водосховища починаються Каховський канал, Північно-Кримський канал і канал Дніпро - Кривий Ріг.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За даними Міністерства економіки, вартість будівництва нової ГЕС може становити близько 1 мільярда доларів. Мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

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