Юрій Галушкін командував цим угрупованням лише з квітня.

На тлі захоплення ворогом низки прикордонних сіл на Харківщині було замінено командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - повідомили виданню в ОСУВ "Хортиця".

До цього "Харковом" командував бригадний генерал Юрій Галушкін. На цій посаді він перебував з квітня, змінивши Андрія Грицькова.

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Разом з тим стверджується, що Драпатий, попри нове призначення, продовжує обіймати посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Хто такий Михайло Драпатий

Бригадний генерал Михайло Драпатий є одним із найвідоміших українських командирів початкового періоду АТО. Саме він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади, який у травні 2014 року визволив Маріуполь від російських терористів. Також він брав участь у боях на кордоні під час спроб ізолювати бойовиків від забезепечення з Росії.

Пізніше Драпатий був начальником штабу 30-ї окремої механізованої бригади і продовжував військову кар'єру в умовах ООС.

Під час повномасштабної фази війни з РФ Драпатий до січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Він був одним із старших командирів, які керували визволенням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

З лютого 2024 року Драпатий обіймає посаду заступника начальника Генштабу з підготовки військових.

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