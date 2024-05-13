Тривають важкі бої з окупантами.

За останню добу російські загарбники просунулися біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки та східніше Новопокровського.

Також росіяни окупували селища Мороховець, Олійникове та Зелене на Харківщині, повідомляють аналітики DeepState. Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройних сил України окупацію цих населених пунктів не підтверджували.

Згідно з даними каналу, окупанти фактично зайняли ці населені пункти та продовжують рухатися в напрямку селища Липці. Тривають активні бої за Лук'янці, їх майже повністю окупували. Загарбники намагаються закріпитися в Глибокому та просуватися піхотою, однак перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів. Це значно ускладнює пересування, але не зупиняє їх.

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Також війська РФ продовжують підбиратися до Вовчанська та закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Українські оборонці зустрічають їх вогнем та намагаються стримати натиск.

"Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про зайняття ворогом н.п. Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають", - додали аналітики.

Зазначається, що у неділю окупанти зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил оборони ускладнює рух, місцями росіяни перегруповуються та зосереджують більшу увагу на обстрілах населених пунктів, щоб завести додаткові резерви.

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