Він зауважив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу тепер - 51 доба.

Необхідно дотримуватися вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах, по яких росіяни регулярно наносять удари, тож навчальний процес має бути максимально переведений під землю. На цьому на своїй сторінці у Facebook наголосив Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України.

Говорячи про щомісячну нараду з питань підготовки, він нагадав, що відповідно до оновленого видання програми базової загальновійськової підготовки, тривалість курсу БЗВП (базової загальновійськової підготовки) тепер - 51 доба.

"Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах", - зазначив Сирський.

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Крім того, оновлено було програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

"Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво", - наголосив Головнокомандувач.

Серед іншого, під час наради було обговорено стан підготовки інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів на території країн-партнерів. Сирський написав:

"Триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки - БпЛА, РНК і РЕБ".

Удари РФ по полігонам

Як повідомляв УНІАН, 29 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Повідомлялося про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців станом на 21:30.

Для зʼясування всіх обставин інциденту було створено комісію на з чолі начальником Військової служби правопорядку ЗСУ. Призначено службове розслідування.

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