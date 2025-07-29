Призначено службове розслідування.

У вівторок, 29 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", – йдеться в заяві.

Зазначається, що було створено комісію на з чолі начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України для зʼясування всіх обставин інциденту. Призначено службове розслідування.

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"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", – додали в Сухопутних військах.

Удари РФ по полігонах ЗСУ

На жаль, це не перший за час російсько-української війни випадок ураження полігонів українських військ російськими загарбниками.

22 червня повідомлялося, що РФ завдала удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України – були загиблі і поранені.

Згодом стало відомо, що під ворожий удар потрапив тимчасовий навчальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань, розповідав речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Він також додав, що цей полігон знаходився у Херсонській області.

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