Понад 170 мільйонів гривень пішли на потреби військових.

Найбільший в історії України хабар, яким намагалися підкупити керівництво Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перерахували на потреби обороноздатності.

Як зазначили в прес-службі НАБУ, Вищий антикорупційний суд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні з обвинувачення осіб, які намагалися підкупити керівництво НАБУ і САП. Ці гроші пішли на потреби Збройний сил України.

"Таке рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. Завдяки цьому 6 млн доларів США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перерахували на потреби обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.

Як сповіщалось, це - найбільший в історії України хабар. Трьох осіб, серед яких - посадовець управління податкової, викрили на спробі підкупити керівництво антикорупційний органів в червні 2020 року.

"Послугу" з закриття кримінального провадження оцінили у 5 млн доларів, ще 1 млн посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху".

"Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС", - нагадали в НБУ.

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