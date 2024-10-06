Перемогу здобула вчителька з Івано-Франківської області.

Названо їмʼя переможця національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Найкращим вчителем України стала викладачка початкових класів Леся Павлюк.

Про це йдеться на сторінці премії у Facebook. Українці також обрали педагогиню народним учителем України. До опитування, яке проходило на Дія.Освіта, долучилися понад 13 тисяч людей. За Лесю Павлюк проголосувала чверть респондентів.

"Вона одна з перших у своїй школі почала працювати з інклюзією. Використовуючи інноваційні методи, ігрові технології та ментальну арифметику, народна вчителька забезпечує високі результати своїх учнів. А також вона активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес", – йдеться у повідомленні.

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У коментарі "Суспільному" Леся Павлюк розповіла, що тричі подавалася на цю премію.

"Цьогоріч вирішила, що востаннє. І так вийшло, що перемогла", – каже педагогиня.

На що вона витратить призовий 1 мільйон гривень на здійснення освітньої мрії, вчителька поки не каже. Проте зізнається, що ідеї в неї уже є.

"У мене є кілька хороших ідей, справді хороших, для співпраці не тільки з учнями, але поки їх не розкриватиму", – додала Леся Павлюк.

Українські вчителі: ви могли це пропустити

У 2023 році український учитель вперше в історії потрапив до десятки кращих педагогів світу за версією престижної премії Global Teacher Prize. Викладач української мови та літератури Артур Пройдаков родом з Луганської області, але ще в 2014 році переїхав через окупацію свого міста – Кадіївки.

Із початком повномасштабної війни РФ проти України педагог організував в Івано-Франківській області курси української мови для переселенців. До того ж, він є експертом безкоштовної освітньої онлайн-платформи iLearn від ДС "Освіторія", яка допомагає випускникам готуватися до ЗНО/НМТ.

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