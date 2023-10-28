Підготовлене запасне полотнище піднімуть на флагшток, коли стихне негода.

У Києві сильним вітром пошкоджено прапор України на найвищому флагштоку міста, що на Печерських пагорбах, інформує Київська міська державна адміністрація.

"Поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Його замінять на підготовлене запасне полотнище одразу після поліпшення погодних умов", – зазначають у КМДА.

Також повідомляється, що через негоду в місті наразі виявлено вже понад 780 пошкоджених або повалених дерев. Силами КП УЗН, лісопаркових господарств та Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" ліквідовано наслідки пошкодження або падіння 587 дерев.

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Також наразі працюють рятувальники КАРС, які здійснили 24 виїзди: на 11 локаціях прибрали повалені дерева; на 11 – аварійні металеві конструкції; у двох випадках допомога не надавалась.

Фахівці ГУ ДСНС у місті Києві відпрацювали 27 виїздів, із них 15 стосувалися повалених дерев; 6 – аварійних металоконструкцій; у 6 випадках допомога не надавалась.

За інформацією міської влади, пасажирський транспорт в місті працює в повному обсязі, пошкоджену контактну тролейбусну мережу відновлено.

"Дороги проїзні, обмежень руху немає", – мовиться у повідомленні КМДА. Водночас зазначається, що ліквідація наслідків негоди триває.

Нагадаємо, 22 серпня 2020 року у Києві урочисто підняли найбільший державний прапор країни на встановленому на Печерських пагорбах флагштоку висотою близько 90 метрів. Розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри. Місце для флагштока обрано з метою, щоб прапор України було видно з багатьох місць столиці.

Вже наступного року в Україні з'явився новий флагшток-рекордсмен. У Харкові відкрили найвищий флагшток в Україні та Європі, висота якого сягає 102 метри. Розміри стяга становлять 15 на 22,5 метри.

Погода в Україні - головне за 28 жовтня

Київ намагається оговтатися від наслідків буревію, який 28 жовтня охопив частину регіонів України разом з Київщиною. КО "Київзеленбуд" інформував, що станом на 14:00 сильними поривами вітру в столиці пошкоджено та повалено 592 дерева. Для ліквідації наслідків задіяли 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що станом на 15:30 відомо про загибель двох мешканців міста через негоду - чоловіків 65 та 35 років. Постраждали також від сильного вітру 7 людей (віком від 21 до 69 років).

Також через буревій у Києві пошкоджено 2 житлових будинки, 3 кіоски, 10 машин, впав 1 банер, фіксується обвал 6 небезпечних конструкцій (металевих конструкцій, парканів або вікон). Відомо було, що на проїжджу частину впало 23 дерева, ще 3 впали на трамвайні колії.

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