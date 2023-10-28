Аварійно-диспетчерські служби займаються ліквідацією наслідків негоди.

Київ намагається оговтатися від наслідків буревію, який 28 жовтня охопив частину регіонів України разом з Київщиною.

Через сильні пориви вітру по місту розкидало сотні дерев та гілок. За даними КО "Київзеленбуд", йдеться про 592 дерева, який повалила або пошкодила негода. Таку статистику озвучили станом на 14:00.

"Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку", - зазначає відомство.

Для ліквідації наслідків задіяли 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Водночас Київська міська військова адміністрація уточнила, станом на 15:30 відомо про загибель двох українців через негоду - чоловіків 65 та 35 років. Постраждало від сильного вітру 7 українців (віком від 21 до 69 років).

Також через буревій у Києві пошкоджено 2 житлових будинки, 3 кіоски, 10 машин, впав 1 банер, фіксується обвал 6 небезпечних конструкцій (металевих конструкцій, парканів або вікон). За данними КМВА, на проїжджу частину впало 23 дерева, ще 3 впали на трамвайні колії.

Сьогодні вітер завдав удару по Дубенському замку

Сьогодні серед "жертв" вітру також опинився Дубенський замок - архітектурна та культурна пам'ятка волинян, яку вперше збудували як фортецю у Рівненській області у 10 столітті. Вдень в ДСНС повідомили, що вітер пошкодив дах замку. Рятувальникам довелося задіяти спецтехніку, щоб зняти аварійні елементи з даху. Докладніше про руйнування, які спричинив вітер Дубенському замку, та його цінність для України - читай тут.

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