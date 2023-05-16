У Нацагентстві нагадали, що українське законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

П’ятеро людей профінансували партію "Опозиційна платформа – За життя" на 3,5 млн грн, проте дохід цих осіб не відповідає сумі внесків, наданих на підтримку політсили, тож Національне агентство з питань запобігання корупції не виключає вчинення кримінального правопорушення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК. Зазначається, що Агентство, здійснюючи державний контроль дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії "ОПЗЖ", встановило ознаки порушень законодавства.

"На рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн. Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили", - йдеться у повідомленні.

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У НАЗК пояснили, що ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку "ОПЗЖ" вносилися анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. "А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", - зауважили в Агентстві.

Так, НАЗК направило свій обґрунтований висновок щодо цього до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

У Нацагентстві нагадали, що українське законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

"Вже три роки в Україні призупинено обов’язок партій подавати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та рік, як НАЗК не має можливості їх перевіряти. Проте у квітні НАЗК відновило застосування механізму державного контролю за фінансами політичних партій. Це один з інструментів, який використовувався під час комплексної перевірки, що поки призупинені через воєнний стан", - йдеться у повідомленні.

Заборона ОПЗЖ в Україні - деталі

20 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони призупинила на час дії воєнного стану діяльність партій, члени яких можуть бути пов'язані з Росією. Серед них, зокрема і "ОПЗЖ".