На попередніх засіданнях парламенту з часу дії в Україні воєнного стану Льовочкін був переважно відсутній.

На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну народний депутат Сергій Льовочкін у Верховній Раді голосував за припинення повноважень трьох його колишніх колег по забороненій "Опозиційній платформі - За життя".

"Голова виконкому забороненої партії "ОПЗЖ" та фігурант у справі про фінансування тероризму Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців — Волошина, Королевської та Солода", - сказано в повідомленні Руху "Чесно".

Про це Руху "Чесно" стало відомо під час перегляду відео засідання ВРУ від 24 лютого 2023 року.

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При цьому зазначається, що на попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній.

24 лютого Льовочкін голосував за дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої "ОПЗЖ" — Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

"Зазначимо, що, за наявними у відкритому доступі даними голосувань ВРУ, Сергій Льовочкін був переважно відсутній на них під час дії воєнного стану. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про "Батальйон Монако" і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра", - повідомляє Рух "Чесно".

Складення повноважень депутатів із забороненої "ОПЗЖ"

15 лютого до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

22 лютого до парламенту надійшла заява Олега Волошина, обраного до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ" та підозрюваного у державній зраді, про складання депутатських повноважень.

24 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів - Юрія Солода (325 голосів "за"), Наталії Королевської (332), Олега Волошина (330).