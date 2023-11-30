За словами Івана Бабенка, президент-утікач і його колишнє оточення перебуває на території РФ або в тимчасово окупованому Криму.

Четвертий президент України Віктор Янукович після своєї втечі з країни в лютому 2014 року поселився в Росії. Він отримав там тимчасовий притулок і мешкає під Москвою в елітному мікрорайоні "Рубльовка" – у селі Барвиха в будинку, який купив приблизно за 50 млн дол. Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Іван Бабенко.

За його словами, на території РФ також перебувають міністр внутрішніх справ часі президентства Януковича Віталій Захарченко та його тодішні підлеглі Петро Федчук та Сергій Кусюк. При цьому останні двоє навіть служать у силових структурах РФ. Так само в Росії, за даними Бабенка, нині мешкають колишні прем'єр-міністр Микола Азаров та генпрокурор Віктор Пшонка.

А ось екс-голова СБУ Олександр Якименко, колишній міністр оборони Павло Лебедєв та командир "чорної" роти "Беркута" Дмитро Садовник, за інформацією українського прокурора, перебувають у тимчасово окупованому Криму. При цьому Подільський райсуд Києва уже розглядає обвинувальний акт останнього в режимі заочного засудження.

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"Стадія дослідження доказів обвинувачення пройшла, тому, сподіваюся, і вирок не за горами", - зазначив Бабенко.

При цьому на запитання, чи є можливість дістатися до втікачів каналами Інтерполу чи на підставі двосторонніх міжнародних угод, Бабенко відповів, що на прохання слідства виставити "червоні картки" на Януковича і його оточення Інтерпол у 2019-2020 роках листами повідомив про неможливість їхнього розшуку.

"Вони посилаються на рішення Комісії з контролю файлів, яке було ухвалене на 99-й сесії ще у 2017 році про те, що кримінальні провадження стосовно Януковича пов’язані з політичними мотивами", - пояснив прокурор.

Водночас він додав, що випадків, щоб Янукович чи хтось з розшукуваних осіб з кола його оточення виїжджав навіть в країни третього світу - африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями - наразі не зафіксовано.

"Не думаю, що хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі", - резюмував Бабенко.

Віктор Янукович - останні новини

Верховний суд Великої Британії оголосив рішення на користь України у справі про борг екс-президента Вітора Януковича. Вона стосується єврооблігацій на три мільярди доларів, випущених у 2013-му році, порушуючи українське законодавство та через примус Росії.

Також УНІАН повідомляв, що опальний екс-регіонал Олег Царьов, який втік до Росії, заявив, що Віктор Янукович хотів стати довічним президентом і планував розпад України.

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