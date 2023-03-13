Важливу роль у цьому плані мав відіграти націоналіст Олег Тягнибок.

Опальний екс-регіонал Олег Царьов, який втік в РФ, відкрито заявив, що режим Януковича розробив план розпаду України. Відділити повинні були не Донбас, а нібито західні області України.

Як повідомив Царьов в інтерв'ю пропагандистам "Свободной прессы", у Партії регіонів був план, як з Віктора Януковича зробити довічного президента України.

"Розкажу вам те, що нікому раніше не розповідав. Я тримав у руках документ, розроблений аналітиками Партії регіонів, де розглядався сценарій довічного президентства Януковича. Було очевидно, що вибудовуючи дружні відносини з Російською Федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це зробити реально. Два президентські терміни, зміна Конституції, ще два терміни... І єдина загроза втіленню цих планів у життя бачилася одна: Західна Україна завжди розхитуватиме ситуацію на території всієї країни і зробить усе, щоб не дати такий сценарій реалізувати", - заявив опальний політик.

За його версією, тоді регіонали розробили план, за яким очільник партії "Свобода" Олег Тягнибок, "який отримував гроші в тому числі і з каси Партії регіонів", мав би "виступати за сепаратизм, за відокремлення низки західних областей в автономне утворення, яка не підтримує центральної влади".

"Ну, а центральній владі довелося б, "поскрепуючи серцем", погодитися. Отже, події могли розвиватися і так", - підсумував Царьов.

Як зауважив український журналіст Денис Казанський, недалекоглядний Царьов знову "спалив" системну брехню роспропаганди про те, що Майдан нібито був "держпереворотом".

"Майже 10 років російська пропаганда доводила, що Майдан був державним переворотом, що Майдан спровокував війну, а якби революції не було, то Янукович би сам згодом пішов, і все було мирно і добре. І ось Олег Царьов кількома фразами просто знищив цю багаторічну брехню. Бо за його словами вже виходить, що це Янукович задумував державний переворот та знищення України, а Майдан цьому перевороту запобіг. Давно кажу, що нам треба дякувати долі за тупість наших ворогів. Був би Царьов розумнішим, він, звичайно, про цей план знищення України мовчав. Але оскільки у Царьова інтелект пітекантропа, він усе виговорив і цим повністю виправдав Революцію гідності", - написав журналіст.

Казанський додав, що після таких "одкровень" Царьова всі сумніви щодо важливості Революції гідності остаточно відпадуть, адже після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не було.

"Просто до Майдану Росія за допомогою Януковича планувала захопити всю країну, крім західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів", - додав журналіст.

Хто такий Царьов і чим він "відзначився"

Олег Царьов - колишній регіонал, який втік в РФ під час Революції Гідності, а згодом перебрався в анексований Крим. Опальний політик відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні. Царьова кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу щодо нього, а він був оголошений в міжнародний розшук. Як повідомляв УНІАН, 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

За даними американських спецслужб, Росія планувала зробити з Царьова маріонеткового лідера захопленої України. Під час війни Царьов робив багато скандальних заяв, зокрема заявив, що у разі програшу Росії "доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях" в Україні.

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