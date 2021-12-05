Не тушонка, а тушкованка: як зрозуміти, де справжня

Мати вдома тушкованку - означає забезпечити себе стратегічним запасом їжі. Так і досі вважає купа українців. Законсервоване готове м'ясо доволі смачна річ. Але користь в ньому, тільки якщо готували ви його самі. Не маючи спеціальних знань, купувати тушкованку в магазинах не варто.

У селі Синиця на Черкащині тримають свиней. І підробки м'яса не визнають. Рецепт тушкованки "відлітає від зубів" чи не в кожного селянина. "Нарізати м’ясо, потім бульйон з паштету, наклали, натолочили… закатали в автоклав… Тушонка – як золото!", - розповідає ТСН.Тижню місцевий приватний підприємець Віктор.

Коли готуєте самі, вона й справді золото. Але чому ж так часто покупці в магазинах скаржаться на непотріб, який купили замість славетного бренду? Відповідь ТСН.Тиждень шукав з професоркою Оленою Сидоренко. Ми були в навчальній лабораторії, а тридцять студентів - кожен зі своєю банкою – по домівках.

"Ми зробили моніторинг ринку і знайшли досить багато варіацій", - розповідає ТСН.Тижню професорка, експертка з якості продуктів Олена Сидоренко.

Мабуть, це перша у світі онлайн-дегустація тушкованої свинини.

"Для розігріву" усі уважно вивчили нормативні документи. Ще не скуштувавши, одразу розуміють - якісного смаку тушкованки чекати не варто.

""Блоки м'яса заморожені" - це раніше не передбачалося у використанні", - пояснює ТСН.Тижню пані Сидоренко.

Годі й говорити про так звані харчові композиції, які зазначенні на маркуванні деяких баночок зі свининою. Тобто в середині уже не тільки м'ясо. Тут і соєвий білок, і стабілізатори, і антиокислювачі, і екстракти спецій, і так далі.

За словами Олени Сидоренко, можна приховати все, що хоче виробник. Навіть повну відсутність м'яса у банці.

Це підтвердив ТСН.Тижню і власник консервного заводу Володимир Гуменний: "Сьогоднішні технології дозволяють зробити м’ясо без м’яса, повидло без цукру, кашу без каші… Це все можна зробити".

Звісно, зробити можна. Але чи можна таке їсти? І чому на банці пишуть те, чого насправді немає в середині?

"Розумієте, коли додано глютанат натрію, вам здається, що смак є, а насправді… Таку консерву я б не купувала. Хоч вона і в скляній тарі", - каже Олена Сидоренко.

Студенти пані Олени у своїх зразках також фіксують не зовсім їстівні речі – обрізи м’яса – 12 відсотків, свинячу шкурку. Тобто, може, воно й їстівне, але це зовсім не тушкованка.

А от домашнім улюбленцям деяких студентів засмакувало краще.

"Це точно не людська їжа. Чи будуть тварини їсти це? Треба окремо провести тестування", - запропонувала Олена Сидоренко.

По науковому таке годування називається екотестом. Але навіть коли собаці смакує, цей продукт, за словами професорки, не має коштувати стільки, за скільки продається споживачеві. До речі, якщо тушкованка сподобалась котові, це може свідчити про те, що в ній не так багато домішок.

Врешті студенти доходять висновку: купувати тушонку лише відомих брендів.

"Але відомі виробники зараз теж проблема", - каже ТСН.Тижню Олена Сидоренко.

Утім - ще зустрічаються. І, як правило, на їхніх баночках не дві букви ТУ, а чотири ДСТУ. На жаль, незабаром Державний стандарт в нашій країні планують ліквідувати. І на що тоді потрібно буде орієнтуватись покупцям, треба буде придумати окремо.

Читайте такожУкраїнцям порадили, як обрати ковбасу для дітей

Володимир Гуменний, якого ТСН.Тиждень вже згадував вище, ще робить тушкованку з маркуванням ДСТУ.

"Якісна сировина - якісна консерва. Апріорі це не обговорюється", - зазначає він.

Формула суперфуду у банці елементарна – відбірне м’ясо, пару горошинок перцю, лавровий листок, цибуля, сіль. Вода? А от води в ній немає.

"Воду ми не доливаємо", - розповідає ТСН.Тижню робітниця консервного заводу Галина Яблонська.

Тому ТСН.Тиждень радить обирати продукцію з позначкою ДСТУ 4450:2005. Інакше можна отримати сюрприз.

Суперперевага фабричної тушкованки перед домашньою – процес стерилізації в промисловому автоклаві, який відбувається за температури 120 градусів.

"Є розуміння мікробів, які проживають тільки в м’ясі - типу ботулізм, які помирають при температурі тільки 120. Я не сильно довіряю місцевим умільцям, тут завжди є проблеми в плані витримки цього режиму", - каже Гуменюк.

Тож з домашньою тушкованкою варто бути обережними. На заводі зварять надійніше.

І наостанок ще одна універсальна порада, яка збільшить ваші шанси купити справжню тушкованку, а не тінь бренду. Ніяких закритих бляшанок! Хіба дуже -дуже перевірених виробників.

"Нема нічого кращого, як продукція в склотарі. Очі бачили, що купляли. Хай їдять!", - шуткує Гуменюк.

Ви маєте бачити, що в середині. Там повинні проглядати волокна порізаного м'яса, а не перемелений фарш, не грудки зафарбованої сої, не шкіра і не вода, яка збільшує вагу. І нарешті - має бути смачно. З тридцяти розпробуваних нами банок, пристойна тушкованка була лиш у кількох.

Костянтин Грубич, Андрій Ветошкін, Валентин Шилко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter