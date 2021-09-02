Хворий вживав м'ясну консерву зі свинини домашнього приготування.

На Рівненщині у лікарні від ботулізму помер 74-річний чоловік.

Про це повідомляє Рівненський центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що 28 серпня до Зарічненської багатопрофільної лікарні у тяжкому стані був госпіталізований 74-річний житель Вараського району.

"У хворого були порушення зору, утруднене дихання та ковтання, м'язева слабкість, зміна голосу, нудота", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна отримає від США інноваційні ліки проти коронавірусуЗа інформацією центру, діагноз ботулізм лабораторно підтвердили.

"Хворому надавалась необхідна медична допомога. Була введена антиботулінічна полівалентна сироватка. Однак всі заходи були не ефективними і хворий 1 вересня помер", - розповіли у відомстві.

При проведенні епідрозслідування було з’ясовано, що чоловік вживав м'ясну консерву зі свинини домашнього приготування.

Раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області українка з'їла рибу та "загриміла" у лікарню з підозрою на ботулізм.

У Запоріжжі двоє людей потрапили в реанімацію із захворюванням на ботулізм. Вони вживали в’ялену рибу.

Автор: Світлана Макринська